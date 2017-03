Was sicher mitgeholfen hat: Kurze Zeit nach der niederschmetternden Nachricht trat Jennie Stenerhag (eine Mountainbike-Fahrerin aus Schweden, wohnhaft in Südafrika) an sie heran, und fragte, ob sie mit ihr das legendäre Cape Epic in Südafrika fahren würde. Und genau dieses Projekt brauchte sie, um sich aufzurappeln.

Nach dem gemeinsamen Testrennen in Südafrika, das sie gewinnen konnten, erkannten sie, dass ihre Bikes nicht die gleichen Komponenten haben. Was den Ausschlag gab, dass Esther Süss ein neues Rennbike haben musste, damit sie nicht schon mit einem Handicap an den Start des Cape Epic’s gehen müssen.