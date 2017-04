Jäggi hatte beim FC Aarau ein Arbeitspensum von 60 Prozent, will sich jetzt aber einerseits selbständig machen, anderseits mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Der 43-Jährige hat an der Aarauer Bahnhofstrasse eine Praxis für Osteopathie und ist eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet für Knochenerkrankungen.

Jäggi war während mehr als zehn Jahren für die Aarauer tätig und leistete in dieser Zeit hervorragende Arbeit. Er galt als Herzstück der medizinischen Abteilung. Einen Namen machte sich Jäggi beim FC Aarau vor allem bezüglich Therapie und Aufbautraining mit langzeitverletzten Spielern. So betreute er in den vergangenen Monaten vor allem Miguel Peralta, Maro Thaler und Stéphane Besle. ​