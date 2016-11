Es war im Sommer, als Noah Loosli im Büro vom GC-Trainer Pierluigi Tami sass und die beiden zur Erkenntnis kamen, dass es eine Veränderung braucht. Loosli, das 19-jährige Verteidigertalent, befand sich im Vakuum. Unter der Woche trainierte er mit den Profis, am Wochenende spielte er mit der zweiten Mannschaft von GC. Auch wenn sein Einsatz im Training mal nicht 100 Prozent betrug, in der U21 war er gesetzt, ja gar Captain. Komfortzone pur. Tami hält viel vom Schweizer Nachwuchsinternationalen, aber der Schritt in die erste Mannschaft erachtete er als zu früh. Deshalb sprach sich der GC-Coach für ein Leihgeschäft aus. Den Druck des Konkurrenzkampfs sollte Loosli in erster Linie wieder verspüren, sich in einem neuen Umfeld beweisen müssen. So entstand der Kontakt zum FC Wohlen.

Heute, fünf Monate später, rekapituliert Noah Loosli die letzten Wochen, die für ihn vor allem eines waren: lehrreich. Er kam als führungserprobter GC-Junior ins Freiamt. Dort war er plötzlich einer dieser Jungen, ein Frischling. Diplomatisch bezeichnet Loosli die Situation in der Nachbetrachtung als «neu». Zweifel, ob der Wechsel das Richtige gewesen sei, waren anfangs da. Vor allem, weil neben Sead Hajrovic auch noch Routinier Florian Stahel für die Position des Innenverteidigers verpflichtet wurde. Auf ebendieses Duo setzte Ex-Wohlen-Trainer Martin Rueda dann auch. Loosli blieb aussen vor.

Unter Rueda kam der 19-Jährige nur einmal zum Einsatz: für 45 Minuten im Cup gegen das unterklassige Meyrin. «Das war nicht der Plan», sagt Loosli retrospektiv. Bald wurde der Kontakt mit GC-Talentmanager Patrick Schnarwiler intensiver. «Was soll ich machen?», war Looslis Frage. Die Antwort war einfach: «Noch mehr.» So begann der 19-Jährige, täglich Sondertrainings zu absolvieren. Etwas, was er auch schon früher in der U18 einmal gemacht habe, um sich von seinen damaligen Konkurrenten abzuheben und physisch parater zu sein.

Exakt 90 Tage lagen letztlich zwischen der Verkündung seines Transfers und seinem ersten Einsatz in der Challenge League. Im Derby gegen Aarau stand der Innenverteidiger überraschend neben Stahel und Hajrovic in der Startformation. Auch, weil an der Seitenlinie nicht mehr Rueda, sondern Francesco Gabriele stand. Einer, dessen Affinität zur Jugendförderung ausgeprägter nicht sein könnte. 1:4 verlor Wohlen an diesem Abend zwar, Loosli aber hinterliess mit seinem unerschrockenen Auftritt einen bleibenden Eindruck. Auch bei Gabriele. Auf den GC-Junior verzichtete der Wohlen-Trainer seit her nicht mehr. Loosli habe dazu beigetragen, dass das Kollektiv wieder stabiler geworden sei, so Gabriele. Er attestiert dem 19-Jährigen eine nachahmenswerte Einstellung zum Leistungsgedanken. Denn Loosli gibt alles. Immer. Er selbst sagt dazu: «Wer nach dem Spiel nicht ausgelaugt ist, der hat etwas falsch gemacht.»

Falsch gemacht hat Loosli, seit er im Freiamt gesetzt ist, nichts. Auch darum ist er Wohlens Trouvaille dieser Spielzeit. Seine Ankunft im Sommer wurde kaum wahrgenommen, wenige Monate später gilt der GC-Junior plötzlich als Pfeiler im Freiämter Defensivkonstrukt. Viel Energie habe dieser Herbst gebraucht. Nicht zum Stammpersonal zu gehören, einen Trainerwechsel zu erleben, sieben Niederlagen in Serie zu kassieren, all das hat Loosli vorher noch nie erlebt. Es sind Erfahrungen, die ihm künftig helfen werden, weiss er. Auch deshalb sind die Zweifel, ob der Wechsel nach Wohlen eine weise Entscheidung war, längst weg.

Rachegelüste gegen Servette

Schon als Loosli im Alter von vier Jahren beim FC Windisch zum Fussball fand, empfand er Zuneigung zu den Grasshoppers. Mit seinem Grossvater besuchte er regelmässig die Spiele im Hardturm. Als zehnjähriges Talent schloss er sich dann GC voller Stolz an. Der Traum, Profifussballer beim Schweizer Rekordmeister zu werden, lebt seither. Vor knapp einem Jahr bestritt der Innenverteidiger sein bisher einziges Super-League-Spiel für die Grasshoppers. Es sollen noch viele hinzukommen. Vorerst aber muss er im Freiamt weiter liefern. Heute gastiert Servette im Stadion Niedermatten. Das letzte Kräftemessen mit den Genfern war Mitte September, als die Mannschaft von Trainer Gabriele bei dessen Amtsantritt malträtiert wurde und 1:6 verlor. Gross sind die Rachelüste. Und mittlerweile auch die Erwartungen an Loosli, den Senkrechtstarter.