Nach der Niederlage in der Meisterschaft ist gegen die favorisierten Grasshoppers eine klare Leistungssteigerung gefordert. Die Stadtzürcher sind nach einer durchzogenen Hauptrunde in der Abstiegsrunde in der NLA. Insbesondere im Umfeld war doch einiges an Wechseln zu sehen.

Aktuell ist der Traditionsclub keineswegs abgesichert und muss sich seinen Platz in der NLA mit einem doch eher kleinen Vorsprung von drei Punkten erst noch sichern. Ein Finaleinzug käme GC/Amicitia gerade recht.

Bei den Endingern, die drei Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz haben, gilt es, eine optimale Leistung auf das Parkett zu bringen. Ganz sicher niemand wird diesen Gegner unterschätzen, denn auch für den NLB-Leader ist es eine Riesenchance, sich für einen nationalen Final zu qualifizieren.

Highlight der Clubgeschichte?

Gegen GC/Amicitia scheint man nicht chancenlos, stehen doch «nur» drei Ränge zwischen den beiden Kontrahenten. Allerdings hat man in den vergangenen Jahren immer gesehen, dass der oberklassige in zwei Spielen leichte Vorteile hat – hier gibt es aber nur ein Spiel.

Auf das Spiel hat man sich mit guten Trainings vorbereitet, der TV Endingen ist bereit, die Herausforderung anzunehmen. Auf das mögliche, geschichtsträchtige Highlight versucht man sich optimal vorzubereiten.

Im Falle einer Überraschung im Halbfinal wird sich der TV Endingen am Samstagabend im GoEasy einquartieren und sich in den darauffolgenden Stunden seriös auf einen Final vorbereiten.

Diese Chance auf einen Finaleinzug und das Highlight mit der Teilnahme am Final 4 wird das ganze Dorf mobilisieren, die Anzahl der Supporter, die man im Vorfeld reservieren konnte, waren doch sehr schnell ausverkauft.

An der Tageskasse hat es aber ganz sicher noch Tickets zur Verfügung für Kurzentschlossene. Alle TVE-Fans, welche für den Final4 eine Mitfahrgelegenheit suchen oder anbieten können, treffen sich am Samstag, 4. Februar um 13.30 Uhr beim Parkplatz der Bezirksschule, um gemeinsam nach Olten zu fahren.