Wie schon öfter in dieser Saison begannen die Argovia Stars sehr stark. Mit druckvollem Spiel aus einer gut organisierten disziplinierten Abwehr heraus und mit starkem Backchecking konnte dem Favoriten aus Brandis viel Mühe bereitet werden. Das einzige was fehlte waren die Tore. Auch in diversen Überzahlsituationen gelang kein Treffer, die Effizienz im Abschluss liess zu wünschen übrig. Mit dem Drittelsresultat von 0:0 konnte die Heimmannschaft nicht zufrieden sein.

Knapp verlorenes Mitteldrittel

Im Mitteldrittel kam Brandis stärker aus der Garderobe und den Aargauern gelang es zu Beginn nicht mehr, die Disziplin in der Verteidigung und den Druck im Backchecking hoch genug zu halten, wodurch die Gäste immer mehr Spielanteile gewinnen konnten. Während einer Druckphase des EHC Brandis fiel dann in der 31. Minute das unglückliche 0:1. Ein an sich harmloser Winkelschuss wurde von einem eigenen Schlittschuh ins Tor gelenkt. Mit diesem Resultat ging es dann auch in die zweite Pause.

Auch im Schlussabschnitt kein Tor für die Stars

Im letzten Drittel kamen die Argovia Stars wieder besser ins Spiel und mussten dem EHC Brandis nicht mehr so viel Raum gewähren wie in gewissen Phasen des Mittelabschnittes. Was blieb war jedoch leider die schlechte Chancenauswertung. Im Gegensatz dazu zeigte der EHC Brandis, dass es auch anders geht und verwertete in der 48. Und 56. Minute jeweils Chancen, was zum Schlussresultat von 0:3 führte.

Trotz Niederlage spielerisch auf Augenhöhe

Die Argovia Stars können, vom Resultat abgesehen, mit ihrem Spiel zufrieden sein. Sie waren in der Lage, trotz eines stark dezimierten Kaders dem EHC Brandis spielerisch auf Augenhöhe zu begegnen. Mit etwas mehr Effizienz und Cleverness im Abschluss hätte durchaus ein Sieg drinliegen können, man sah mehr Schüsse und ein Chancenplus auf Seiten der Platzherren. Mit solch starkem Spiel kann damit gerechnet werden, dass für die Argovia Stars noch einige Siege im weiteren Kampf um die Playoffplätze möglich sind. Das nächste Heimspiel ist bereits am Dienstag, 17.1.2016, um 20h00 auf der KEBA in Aarau. Das Team freut sich auf möglichst zahlreiche Unterstützung von den Rängen.