Die Wahl fiel schlussendlich auf den zweifachen Familienvater Mike Conde, der aus seiner Zeit als Teammanager ein wertvolles, nationales und internationales Handball-Netzwerk sowie grosse Erfahrung und sportliches Know-how mitbringt. Seine Leidenschaft und Treue gilt bereits seit 1977 dem damaligen TV SuhrHANDBALL und heutigen HSC Suhr Aarau.

Der in Suhr wohnhafte Mike Conde freut sich auf die neuen Herausforderungen: «Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, im HSC Suhr Aarau künftig als Sportchef amten zu dürfen. Ich danke allen für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Misha Kaufmann, dem Team sowie im Vorstand und mit der gesamten HSC-Familie.»



Bereits per Oktober 2016 kehrte Andy Siegenthaler als Verantwortlicher des Ressorts «Dienste» in den Vorstand zurück. Stephan Rosenberger übergab ihm dessen 2015 von ihm übernommenes, ehemaliges Ressort und fungiert seither als Finanzchef. Der Vorstand ist mit seinen nun sechs Mitgliedern damit wieder vollzählig aufgestellt.