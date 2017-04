Ein Jahr ist es her, seit Aarau am Dominator des letzten Jahrzehnts gescheitert ist. Damals ging die Best-Of-5-Serie gegen Hélios Basket ohne Aarauer Sieg verloren. Die Aarauerinnen vermochten sich zwar von Spiel zu Spiel zu steigern, doch am Ende enteilten die Favoritinnen, die später auch die Finalserie ohne Niederlage für sich entschieden.

Duell auf Augenhöhe

Seither ist jedoch viel Wasser die Aare hinuntergeflossen, und der BC AKA hat sich in der laufenden Saison verdient in die Top 3 des Landes gespielt. In der aktuellen Verfassung dürfte es in diesem Jahr ein Duell auf Augenhöhe werden – auch wenn Hélios nach wie vor zu favorisieren ist.

Die letzte Saisonbegegnung ging an Aarau - wie vor einem Jahr. Wie viel die beiden Teams dieses Jahr zu leisten vermögen, wird sich ab dem Osterwochenende zeigen. Bis dahin läuft die Vorbereitung beidseitig auf Hochtouren.