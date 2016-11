Für den FC Aarau gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Beginnen wir mit der guten Nachricht: Dank Siegen gegen Zollbrück, Breitenrain und Lugano hat sich die Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum für die Cup-Viertelfinals qualifiziert. Seit Sonntag steht der Gegner fest: Die Aarauer spielen Anfang März im Brügglifeld gegen den FC Luzern. Sie sind zwar Aussenseiter, aber wer Lugano schlägt, der hat auch gegen Luzern eine Chance.

Bis zum Schlagerspiel gegen den Super-League-Klub aus der Zentralschweiz dauert es allerdings noch knapp vier Monate. Da kann viel passieren. Was zählt, ist die Gegenwart. Und da sind wir auch schon bei der schlechten Nachricht: Ein Blick auf die Resultate der vergangenen sechs Spiele des FC Aarau ist ernüchternd. Die nackten Zahlen lauten: 1:1, 0:1, 0:1, 1:3, 1:1 und 3:6!

Sechs Spiele, zwei Punkte also! Da stellt sich durchaus die Frage, ob aus der Minikrise des FC Aarau nicht eine Maxikrise geworden ist. «Natürlich bin ich über die mickrige Bilanz der vergangenen Wochen enttäuscht», sagt Trainer Marco Schällibaum. «Und obwohl wir momentan mit Rang fünf unter Wert klassiert sind, will ich das Ganze nicht schönreden. In den vier Partien vor der Winterpause gegen Schaffhausen, Xamax, Wohlen und Le Mont verlange ich vom Team eine Reaktion. Das werde ich den Spielern in den nächsten Tagen in aller Klarheit sagen.»

Der Trainer führt Einzelgespräche

In aller Klarheit? Wie soll das gehen? Schällibaum weiss Rat. «Die Zeit ist reif, um mit einigen Spielern Einzelgespräche zu führen», sagt der Trainer. «Es geht darum, dass ich von ihnen mehr Eigeninitiative erwarte. Ich will, dass sie in Zukunft noch motivierter, noch leidenschaftlicher auftreten. Das ist nur möglich, wenn sie sich selbst pushen.» Ob Schällibaum mit seinem Team den Turnaround schafft oder nicht, wird sich spätestens am übernächsten Montag, 21. November, zeigen. Dann gastiert der FC Aarau im TV-Spiel beim Tabellenletzten FC Schaffhausen. Bei dieser Ausgangslage erinnert man sich mit Schrecken an die Auswärtspartie in Chiasso vom 22. Oktober: Auch Chiasso war Letzter – und gewann gegen Aarau trotzdem 3:1. Gute Vorzeichen sehen wahrlich anders aus.