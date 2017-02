Dienstag, diese Woche. Die Differenz zu seinem letzten Arbeitgeber könnte kaum grösser sein. Sicher, Schaffhausen hat ein neues Stadion. Noch fehlt aber der Feinschliff. Yakin teilt sich zusammen mit seinem Bruder und Assistenten Hakan und Torhütertrainer Wolfgang Stolpa einen kahlen Raum im Untergrund. Ein Tisch mitten im Raum, ein paar Stühle drum herum, eine Kaffeemaschine, die sie sich selbst beschafft haben. Yakins neues Büro, das zugleich als Umkleidekabine dient.

Zum Essen gehen wir ins Migros-Restaurant. Hier ein Selfie, dort ein Selfie. Und Yakin macht, was er ausserordentlich gut kann: charmant lächeln und den Menschen zuhören. Den Kaffee nehmen wir an einer Imbissbude. Dabei bespricht Murat mit Hakan das Nachmittagstraining. Ein Turnier wollen sie veranstalten. Doch es fehlt noch eine Sieger-Trophäe. Murat schickt seinen Bruder los, um zwei Pokale aufzutreiben. «Ein Detail, vielleicht», sagt Yakin. «Aber ich will, dass meine Spieler erfahren, wie es sich anfühlt, als Sieger einen Pokal in die Höhe zu stemmen.»

Yakins Gelassenheit gibt Sicherheit

Viel zu feiern hatten seine Spieler wahrlich nicht. Sie sind Letzter der Challenge League. Und mit dem Einzug ins neue Stadion wird der Druck im Existenzkampf auch nicht kleiner. Da kommt Yakin als neuer Trainer gerade recht. Seine Gelassenheit, sein Charisma und seine Erfahrung geben den Spielern Sicherheit.

Und taktisch ist Yakin sowieso ein Hochbegabter. «Was vorher in Schaffhausen war, beeinflusst mich nicht», sagt Yakin. «Vier Wochen Vorbereitung reichen, um Impulse zu setzen.» Yakin braucht noch weniger Zeit. Allein schon die Testspiele sind beeindruckend: 4:3 gegen die Young Boys, 5:1 gegen St. Gallen. Und nun also zurück nach Aarau. Zum ersten Wettkampf in der Schweiz nach dem (Meister-)Kater.