Interessant: Pelloni stand in dieser Saison fünfmal zwischen den Pfosten. In den drei Cupspielen gegen Zollbrück (5:0), Breitenrain (1:0) und Lugano (2:0) und in den zwei Meisterschaftspartien gegen Le Mont (2:1) und Wohlen (1:0) gewann er fünfmal und kassierte nur einen Gegentreffer. Logisch, dass Pelloni dank dieser beeindruckenden Bilanz auch im letzten Spiel der Vorrunde in Baulmes gegen Le Mont zur Startformation zählen wird.

Garat als Fels in der Abwehr

Der dritte Gewinner heisst Juan Pablo Garat. Der 33-jährige Innenverteidiger spielte nach seinem Kieferbruch gegen Wohlen nach langer Zeit wieder von Beginn an. Garat machte seinen Namen als knallhartem Abwehrspieler alle Ehre. Er räumte ab, was abzuräumen war und drosch die Bälle wenn immer möglich aus der Gefahrenzone.