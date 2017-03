Der Frust bei Josipovic sitzt tief. Und nach dem Abpfiff von Spielleiter Fähndrich wird man das Gefühl nicht los, dass diese Szene Symbolcharakter für den Auftritt des FC Aarau gegen Servette hat. Man kämpfte, man rackerte, man betrieb einen grossen Aufwand. Am guten Willen, am Einsatz und am Laufvermögen fehlte es also nicht. Man versuchte alles, lehnte sich mit aller Macht gegen die Niederlage auf, aber irgendwie lief alles schief.

Sekunden vor Josipovics Ausraster nahm Marco Schällibaum einen Doppelwechsel vor. Der Trainer des FC Aarau brachte Alessandro Ciarrocchi und Daniele Romano. Sie ersetzten auf den Flügelpositionen Ivan Audino und Geoffrey Tréand. «Ich erhoffte mir von den zwei neuen Spielern eine Schubwirkung», sagte Schällibaum.

Viel investiert, nichts gewonnen

Tatsächlich! Ciarrocchi und vor allem Romano brachten auf den Seiten frischen Wind, sprich viel Zug in die Angriffsmaschinerie. Zählbares schaute allerdings nichts heraus. Patrick Rossini, Josipovic und Ciarrocchi vergaben gegen Ende der Partie der Reihe nach drei Topchancen. Rossini setzte einen Heber auf die Lattenoberkante, Josipovic rutschte in aussichtsreichster Position knapp am Ball vorbei und Ciarrocchi musste kurz vor Schluss mitansehen, wie sein Knaller von Servette-Torhüter Jérémy Frick auf fast mirakulöse Art und Weise pariert wurde.