Aarau-Trainer Marco Schällibaum hat die Qual der Wahl. Von den vier möglichen Innenverteidigern Marco Thaler, Stéphane Besle, Pascal Thrier und Juan Pablo Garat können nur zwei spielen. Gesetzt ist einzig der 22-jährige Marco Thaler. Aber wer spielt gegen den Leader FC Zürich an Thalers Seite? Ist es wie in den vergangenen zwei Spielen Thrier? Oder kehrt Besle in die Startformation zurück?

Marco Schällibaum lässt sich vor dem Spiel beim souveränen Leader der Challenge League nicht in die Karten schauen. „Einerseits haben Thaler und Thrier gegen Lugano und Winterthur gut harmoniert“, sagt der Trainer des FC Aarau. „Anderseits ist Besle nach den Sperren wieder spielberechtigt. Wer an der Seite von Thaler zum Einsatz kommen wird, lasse ich offen.“

Man darf auf die Zusammensetzung der Viererabwehrkette gespannt sein. Der grosse Gewinner der vergangenen Wochen heisst zweifellos Denis Markaj. Der Verteidiger konnte sowohl im Cup gegen Lugano (2:0) als auch in der Meisterschaft gegen Winterthur (1:1) überzeugen und wird gegen die Zürcher von Beginn an spielen. Markaj ist auf der linken Abwehrseite ein sicherer Wert. Das ist deshalb wichtig, weil Schällibaum in den vergangenen Wochen nicht so recht wusste, welchem Spieler er auf dieser Position das Vertrauen schenken kann.