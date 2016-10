Der Hallwilerseelauf geht in die 42. Runde. Die neue Strecke führt vom Dorfzentrum Beinwil nach Aesch und von dort wieder direkt dem See entlang zurück zum Strandbad Beinwil. Neu können die Läufer auch mit einem Partner, einem Kollegen oder einer Kollegin in der neuen Kategorie «Couples» starten – dann geht’s in zwei Streckenabschnitten um den See.

Das OK freu sich, dass auch dieses Jahr viele Laufbegeisterte an den Hallwilersee reisen werden. Nach momentanem Stand werden gegen 7'500 Athletinnen und Athleten am Hallwilerseelauf teilnehmen.