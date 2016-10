FC Chiasso – FC Aarau, da war doch schon mal was in diesem Jahr: richtig! Am Samstag, 13. Februar, reiste die Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum als Schlusslicht der Challenge League zum Tabellennachbarn in die Südschweiz. Sie gewann die Zitterpartie nach einer schwachen Startphase, mit viel Dusel und dank zwei Toren von Verteidiger Igor Nganga 2:1. Nach diesem Sieg musste sich der FC Aarau keine allzu grossen Gedanken mehr über einen möglichen Absturz in die Promotion League machen. Im Gegenteil. Der Erfolg war der Auftakt zu einer eindrücklichen Aufholjagd mit dem Vorstoss bis in die Top 3.

Gut acht Monate später reist der FC Aarau erneut nach Chiasso. Diesmal steht zwar nicht die sportliche Existenz des Klubs auf dem Spiel, aber an Brisanz fehlt es auch heuer keineswegs. Es geht um viel. Verliert Aarau nach den zuletzt schwachen Leistungen und den 0:1-Niederlagen gegen Servette und Wil zum dritten Mal in Folge, kann es sich im Kampf um den Aufstieg in die Super League abmelden. Ein Platz im Mittelfeld, ein Platz in der Anonymität der Rangliste wäre Tatsache. Das Spiel in Chiasso als Weichensteller? Ja! Denn: Sollte der FC Aarau gegen die graue Maus der Challenge League tatsächlich verlieren, fällt er in die sportliche Trostlosigkeit. Und würde sich die Negativspirale bis zur Winterpause weiter drehen, dann müsste er sich sogar nach hinten orientieren.