Doch dieses kleine Malheur vermag seine Freude nicht zu trüben. Dafür sind die Emotionen und Erinnerungen an den grossen Sieg in Südafrika noch zu frisch. «Für mich ist der Sieg in Südafrika der ganz klar grösste Erfolg meiner Karriere. Am achten Tag ins Ziel zu fahren und zu wissen, dass wir dieses Rennen gewinnen, war unglaublich. Gänsehaut pur. Das hätte ich mir vor dem Start niemals erträumt», beschreibt der junge Aargauer den Moment der Zieldurchfahrt, die für ihn das emotionale Highlight des Cape Epic war.

Überraschender Sieg

Dass Matthias Stirnemann und sein Teamkollege Nino Schurter bei ihrer ersten gemeinsamen Teilnahme am härtesten Etappenrennen der Welt gleich den Sieg holen, kam auch für die beiden Protagonisten überraschend. Sie wollten eigentlich Erfahrungen sammeln, um dann im nächsten Jahr um den Gesamtsieg zu kämpfen.

«Nach den ersten Etappen haben wir gemerkt, dass wir ums Podest mitfahren können. Der Gesamtsieg wurde erst nach unserem Etappensieg am sechsten Renntag ein Thema, als wir auch das Leadertrikot überstreifen durften», so Stirnemann.

Verhängnisvoller «Water Point»

Ganz immer lief es dem 25-jährigen Gränicher aber nicht rund. In der ersten langen Etappe am zweiten Tag verzichtete er rund 30 Kilometer vor Schluss darauf, sich trotz leerem Bidon am «Water Point» Getränkenachschub zu besorgen, damit der Rückstand auf die Spitze nicht zu gross wird.

Ein Fehlentscheid, für den Matthias Stirnemann in der Folge büssen musste. «Die letzten 20 Kilometer waren brutal hart. Ich dachte mir, wenn das jeden Tag so läuft, kannst du mich am Ende der Woche zusammenfalten und wegschmeissen», blickt er lachend zurück.