Es erstaunt doch sehr, dass in Aarau die Zukunft des Trainers gleichzeitig mit jener der Spieler geregelt wird – und nicht vorher.

Die Vereinsführung hat das so entschieden – und dann ist es richtig, dass sie es durchzieht.

In der Vergangenheit haben Trainer den FCA von sich aus verlassen, weil Sie keine Perspektive sahen.

Natürlich ist mehr möglich als in dieser Saison. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Xamax hat eine funktionierende Mannschaft und wird die auch in der nächsten Saison haben. Servette bekommt künftig fünf Millionen mehr von Rolex. Das sind Tatsachen.

Sie haben in den eineinhalb Jahren als FCA-Trainer einerseits den Abstieg verhindert, andererseits liegt die Mannschaft derzeit nur auf Rang vier. Zu wenig!

Die Kritik an der Punktzahl ist berechtigt. Mich regt der grosse Abstand zur Spitze selber am meisten auf. Aber wir haben in dieser Saison grosses Verletzungspech. Die Klasse von Marco Thaler, der Speed von Miguel Peralta und die Routine von Stéphane Besle fehlen uns. Ich bin ein Trainer, der nicht zu viel am Teamgerüst verändern möchte. Doch in dieser Saison war Kontinuität nicht möglich. Wir flicken dauernd Löcher.

Sind Sie ein Gefühlsmensch?

Ich habe zwei Seiten. Wenn ich anecke oder laut werde, dann zum Wohl des FC Aarau. Wir hatten intensive, auch mal laute Gespräche. Ich kämpfe wie ein Löwe für meine Spieler. Aber neben dem Platz bin ich ein ruhiger, ausgeglichener Mensch.

Arbeiten alle im Verein zum Wohl des FC Aarau?

Das nehme ich so wahr. Soeben wurde ein neuer Hauptsponsor gefunden, rundherum gibt es viele Gönner und Veranstaltungen, das ist toll. Doch ich spüre auch, wie alle nach Klarheit in der Stadionfrage lechzen. Damit hätten wir wieder ein klares Ziel: den Aufstieg in die Super League. Das wäre mein Wunsch: Eine Mannschaft aufzubauen, die in zwei, drei Jahren aufsteigen soll.

Wie gross ist die Wertschätzung gegenüber Ihnen?

Ich bin bezahlt, um meine Arbeit zu machen. Ich mache gute Arbeit. Ich bin so erzogen worden, nicht zu jammern. Sollte es zur Trennung kommen, darf es keine Schlammschlacht geben. Überall, wo ich in meiner Trainerkarriere gearbeitet habe, kann ich heute ins Stadion gehen, ohne Angst zu haben, gleich erschossen zu werden.