Raquel, eine 35-jährige Spanierin, schenkte ihm vor einem halben Jahr einen Sohn mit Namen Sergio Gael. «Der Kleine ist unser grosser Stolz», sagt Bucchi. «Eines steht für mich fest. Sergio Gael wird schon bald ein grosser Fan der AS Roma sein.» Dazu muss man wissen, dass Bucchi in Rom geboren und aufgewachsen ist.

Er ging in der «ewigen Stadt» zur Schule und ist ein grosser Anhänger des Teams mit dem eben erst 40-jährig gewordenen Superstar Francesco Totti. Bucchis Eltern wohnen heute noch in der wunderschönen Stadt, die einst auf sieben Hügeln gebaut worden ist. Vater Rodolfo ist Italiener und arbeitet als Vertreter in einer Mineralölgesellschaft. Mutter Sylvie ist Französin.

Spricht Bucchi über die Hauptstadt Italiens im Allgemeinen und die AS Roma im Speziellen, kommt er ins Schwärmen. Leider hat es für den temperamentvollen Keeper nicht für einen Spitzenklub in der Serie A gereicht. Und so spielt er seit Beginn der laufenden Saison in der Challenge League. Das Engagement im Aarauer Stadion Brügglifeld mit Vertrag bis ins Jahr 2018 hat Bucchi in erster Linie Trainer Marco Schällibaum zu verdanken. Schällibaum kennt den Römer aus gemeinsamen Zeiten in Bellinzona und hält grosse Stücke auf den Routinier.

Italienisch als FCA-Amtssprache

Dass sich Bucchi in den Reihen der Aarauer wohl fühlt, hat drei Gründe. Zum Ersten ist er Stammtorhüter. Zum Zweiten weiss er es zu schätzen, dass beim FC Aarau auf das Zwischenmenschliche grossen Wert gelegt wird. Die familiäre Atmosphäre behagt ihm. Und zum Dritten ist er froh, dass die Amtssprache in der ersten Mannschaft italienisch ist. «Der grosse Teil des Teams spricht ausgezeichnet italienisch», sagt er. «Das hängt damit zusammen, dass viele Trainer und Spieler im Verlauf ihrer Karriere im Tessin tätig waren.»

Tatsächlich: Mit Cheftrainer Marco Schällibaum, Assistent Andy Ladner und Torhüter-Trainer Swen König haben alle drei Trainer ihr Geld schon mal in der Südschweiz verdient. Ein Blick auf die Liste der Spieler mit Tessiner Vergangenheit ist ebenfalls eindrücklich. Es sind Alessandro Ciarrocchi, Patrick Rossini, Zoran Josipovic, Bruno Martignoni, Ulisse Pelloni, Michael Perrier und Denis Markaj.

Italienisch spricht auch der Argentinier Juan Pablo Garat. Nicht zu vergessen Raimondo Ponte: Der 61-jährige Sportchef hat süditalienische Wurzeln. Und mit Chefstratege und Chefdenker Ponte schliesst sich der Kreis der kleinen und grossen Italiener beim FC Aarau.