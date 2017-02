Laurent Lokoli gegen Daniel Altmaier. Diese Halbfinalpaarung versprach Tennissport auf höchstem Niveau. Der erst 18-jährige Daniel Altmaier aus Deutschland hatte seine Konkurrenz auf dem Weg in die Vorschlussrunde des Tennis Pro-Open Aargau phasenweise in Grund und Boden gespielt und wurde kaum richtig gefordert.

Der an Nummer eins gesetzte Laurent Lokoli aus Frankreich bekundete etwas mehr Mühe, blieb jedoch ebenfalls ohne Satzverlust und deutete in seinem Viertelfinalspiel an, dass im Kampf um den Titel auch mit ihm zu rechnen ist.

In der Startphase des Matches war es dann aber der Youngster aus Deutschland, der loslegte wie die Feuerwehr. Gleich zwei Mal in Folge breakte er Lokoli und ging mit 4:0 in Führung.

Videointerview mit Christian Koch, Leiter Sektion Sport des Kantons Aargau: