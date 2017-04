Das liegt daran, was gerade 40 Kilometer nordwestlich von Aarau passiert: Beim FC Basel übernimmt im Sommer ein Triumvirat um Marco Streller, Alex Frei und Massimo Ceccaroni die sportlichen Geschicke – über allem thront künftig der Basler Unternehmer Bernhard Burgener als Präsident und Financier.

Streller, Frei und Ceccaroni – sie haben den FC Basel als Spieler geprägt, sie tragen den Klub im Herzen, sie sind Basler Lokalhelden. Nun erhalten sie die Chance, in Führungsposition ihre Kompetenz einzusetzen.

Tribünenkarte auf Lebzeiten

Aleksandrov sagt: «Als ich davon das erste Mal gehört habe, war mein erster Gedanke: Genau das klappt doch auf tieferem Niveau auch beim FC Aarau.» Er verweist auf den Satz, den Alex Frei gesagt habe: In der Schweiz würden die früheren Helden zu wenig gepflegt.

Aleksandrovs Stimme bebt: «Von der Aarauer Meistermannschaft von 1993 und der Cupsiegermannschaft 1985 bin ich fast der Einzige, der regelmässig an die Heimspiele geht. Andere, die noch in der Region wohnen, haben sich längst abgewendet oder kommen nur noch selten ins Brügglifeld. Sie müssten doch alle eine Tribünenkarte auf Lebzeiten haben. Die anderen Zuschauer finden es genial, wenn neben ihnen die berühmten Spieler von früher sitzen – das spüre ich bei jedem Heimspiel.»

Keine FCA-Wimpel in den Stammlokalen

Aleksandrov redet sich in Rage: «Der FC Aarau feierte zwei Titel: 1985 den Cupsieg, 1993 die Meisterschaft. Von diesen Erfolgen ist heute im Brügglifeld nichts zu sehen. Es gibt nicht mal eine Senioren- oder Veteranenmannschaft, in der sich die früheren Spieler treffen. Ich habe einst mit 7 Meisterspielern von 1993 und 5 Cupsiegern von 1985 bei den Senioren des FC Suhr gespielt, weil der FC Aarau kein Interesse an uns hatte. Oder wir hatten hier Ottmar Hitzfeld, der nach Aarau Weltkarriere als Trainer gemacht hat. Nichts erinnert daran – auch unser Meistertrainer Rolf Fringer ist im Brügglifeld kein Thema. Das ist schade. Genauso schade wie die Unsichtbarkeit des Vereins in der Aarauer Innenstadt.»