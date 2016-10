Finale der European 4Cross Series Wolfach

Auch an den European 4Cross Series in Wolfach wurde nochmals hart um letzte Punkte in der Gesamtwertung gekämpft. Nicht dabei sein konnte wegen seines Starts in Südfrankreich mit Simon Waldburger der Titelverteidiger der 4Cross Series. Dafür war in der Elitekategorie der Koblenzer Jan Evers dabei, welcher insbesondere im zweiten Teil der Saison konstant im grossen Finale anzutreffen war.

Auch im deutschen Wolfach sollte es nicht anders kommen und so konnte sich Evers Lauf für Lauf bis ins grosse Finale durchsetzen. Im grossen Finale musste er sich nur vom Lokalmatador Robin Bregger und dem Gesamtseriengewinner Ingo Kaufmann geschlagen geben und belegte den dritten Schlussrang. «Ich bin glücklich über meinen dritten Platz. Die Läufe waren hart umkämpft, umso mehr freut es mich, dass ich mich im grossen Fahrerfeld behaupten konnte.»

Tobias Eichmann erreichte mit Platz 3 in der Kategorie Hobby in Wolfach ein weiteres Spitzenergebnis. Schade, dass nicht mehr Leibstadter Biker beim grossen Finale in Wolfach an den Start gingen.

Waldburger Gesamt-Zweiter in der European 4Cross Series

Auch in der Serien-Gesamtwertung fällt die Bilanz der Leibstadter Fahrer positiv aus. Simon Waldburger musste durch das Fernbleiben am letzten Rennen den 1ten Gesamtrang an den Deutschen Ingo Kaufmann abgeben. Dies äusserst knapp mit nur 5 Punkten Unterschied.

Auf den Plätzen 7, 8 und 9 folgten die weiteren Leibstadter Jan Evers, Ingo Schegk und André Graf mit einer guten Saisonbilanz. In der Kategorie «Hobby» vermochte Tobias Eichmann seine Leistung vom letzten Jahr zu bestätigen und gewann erneut.