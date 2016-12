Zaubertrank im Pausentee?

Viel zu sagen gab es in der Pause nicht. Alle wussten, dass es von jedem mehr Leistung brauchte, damit die Partie noch gedreht werden konnte. Christian Köpfli, der in der ersten Halbzeit bereits eine 2-Minuten Strafe bekam, versuchte es noch einmal auf der Torhüterposition. Und tatsächlich, er konnte seinem Team den nötigen Rückhalt geben und die Schützen der SG Wohlen/Villmergen ein ums andere Mal verunsichern. Die Verteidigung packte nun beherzter zu und der Vorsprung schmolz richtiggehend dahin.

Verletzte auf beiden Seiten

Peter Michaelis, einer der wenigen gelernten Rückraumspieler im Team der Surbtaler, musste bereits in der ersten Hälfte verletzt das Spielfeld verlassen. Nun traf es im zweiten Durchgang auch noch Ivo Gisin, der Regisseur der Endinger, welcher plötzlich mit einer Zerrung humpelnd auf der Auswechselbank Platz nahm. Der mitgereiste Physiotherapeut Christian Gediga bekam nicht viel vom Spiel mit, musste er sich doch fast die ganze Spieldauer um die Verletzten kümmern. Aber auch bei der SG Wohlen/Villmergen häuften sich die Ausfälle in der zweiten Spielhälfte.



Bei der Gastmannschaft fragte man sich ein bisschen, wer denn nun die Tore schiessen sollte. Niels Schneider, der Kreisläufer, hatte bereits in der ersten Hälfte das eine oder andere Tor auf Pass von Ivo Gisin markieren können. Trainer Vogel beorderte nun Thomas Augustin, den zweiten Kreisläufer, auf die Rückraummitte Position, und dieser nutzte die Freiheiten, welche ihm die Wohlener Deckung gab und zeichnete sich für ein Tor nach dem anderen aus. Am Schluss hatten Niels Schneider (9) und Thomas Augustin (6) rund die Hälfte aller Endinger Tore geschossen und dieses schwere Spiel fast im Alleingang gewendet. Der eine vom Kreis, der andere aus dem Rückraum.

Klare Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte

Am Ende des Spiels war man auf Endinger Seite natürlich glücklich, dieses kuriose Spiel doch noch gedreht zu haben und dass man sich hier in Wohlen keine Blösse geben musste. Die zweite Hälfte gewannen die Gäste klar mit 7:17.



Nun geht es bereits am nächsten Samstag gegen den Tabellennachbarn SG Buchs/Suhr Aarau 2 um weitere wichtige Punkte. Buchs/Suhr Aarau hat drei Punkte Rückstand auf die Endinger und konnte in ihrem letzten Spiel gegen den HC Mutschellen ebenfalls einen klaren Pausenrückstand noch aufholen und ein wertvolles Unentschieden erspielen. Das Spiel wird am Samstag, 10. Dezember um 18.00 Uhr in der Suhrenmatte in Buchs angepfiffen.