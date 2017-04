Und was ist mit den Spielern des aktuellen Kaders, deren Verträge im Sommer auslaufen? Gespräche mit ihnen werden in den nächsten Tagen geführt. Gute Chancen auf eine Verlängerung hat das ewige Talent Daniele Romano. Ihm traut Geissberger weiterhin eine Entwicklung wie jene von Marco Aratore zu, der in Aarau ebenfalls lange nicht vorwärtskam, mittlerweile aber eine Teamstütze in St. Gallen ist.

Tendenziell ebenfalls verlängert wird mit Juan Pablo Garat – weniger aus sportlichen, aber aus menschlichen Gründen. Trainer Marco Schällibaum mag den zuverlässigen Argentinier.