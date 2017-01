Sechs Siege und vier Niederlagen lautet die Aarauer Bilanz zum Jahreswechsel. Eine respektable Leistung, die jedoch fortan auf dem Prüfstand steht. Denn Aarau besitzt auf seinem dritten Tabellenrang nur einen hauchdünnen Vorsprung auf die vielen Verfolger.

Das Ziel bleibt derweil ein Platz in den Top Fünf nach den nächsten acht Spielen. Auf diesem Weg hat Aarau bisher von den neun NLA-Teams zwar am drittmeisten Punkte erzielt, aber gleichzeitig auch am drittmeisten Zähler zugelassen. Eine defensive Steigerung scheint daher Pflicht, wenn es mit den Playoffs klappen soll.

Viel Zeit für Anpassungen bleibt jedoch nicht, denn bereits diesen Samstag gilt es wieder ernst. Dann geht es nach Fribourg zum Titelfavoriten, den Aarau bisher als einziges Team bezwingen konnte. Die Zeit der Bewährung ist angebrochen.