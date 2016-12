Kilian Pagliuca wirkt nicht, als ob er abgeneigt wäre, zu erzählen, was in ihm vorgeht. Er zögert für einen Moment und sagt dann: «Nein, ich darf nicht reden. Der FC Wohlen hat es mir verboten, Interviews zu geben.»

24 Stunden ist sein demoralisierendes Debüt im Aargauer Derby in diesem Moment schon her. Er, der sich gegen den FC Aarau erstmals in einem Ernstkampf den Dress des FC Wohlen überziehen durfte, wurde in der 57. Minute eingewechselt und 29 Minuten später von Trainer Francesco Gabriele wieder vom Feld genommen. Die Höchststrafe also. Mit Tränen in den Augen suchte Pagliuca die Garderobe nach Spielschluss auf. Wenig später standen die Teamkollegen im Kabinentrakt förmlich an, um ihn mit aufbauenden Worten einzudecken.

Weil Pagliuca offiziell nichts sagen darf, meldet er sich am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter und bedankt sich bei seinen Mannschaftskameraden, den Spielern des FC Aarau und sogar bei dieser Zeitung für die Unterstützung. Es ist eine Botschaft, die Spielraum für Interpretationen bietet. In der Kontroverse verwickelt ist vor allem auch Wohlen-Trainer Francesco Gabriele. Als er nach dem Derby sagte, der Wechsel gründe auf «taktischen Überlegungen», da wirkte das irgendwie wirr.