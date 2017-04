Nach gut einer Stunde setzte Francesco Gabriele alles auf eine Karte. Der Trainer des FC Wohlen brachte mit Igor Tadic und Kilian Pagliuca zwei Stürmer. Die zwei frischen Offensivspieler bildeten zusammen mit Janko Pacar und Alain Schultz eine geballte Offensivkraft.

Der Druck auf das Tor des FC Schaffhausen wurde in der Folge von Minute zu Minute grösser. Tadic verfehlte das Ziel mit einem Flachschuss knapp. Pagliuca tat es ihm gleich. Schultz hämmerte aus allen Lagen und aus allen Rohren. Aber es war wie verhext: Der Ball wollte und wollte einfach nicht ins Tor gehen.

Das 1:1 lag zwar in der Luft, aber das 1:1 fiel nicht. Nach 93 Minuten pfiff Schiedsrichter Saoud Ali Al-Adba aus Katar das Spiel ab. Gabriele konnte es nicht glauben. Der Frust war dem 40-jährigen Italiener ins Gesicht geschrieben. «Dieses 0:1 tut sehr weh», sagte Wohlens Trainer. «Wir waren die klar bessere Mannschaft und hätten das Spiel gewinnen müssen. Wir hatten einerseits mehr Ballbesitz, andererseits haben wir viel häufiger auf das Tor geschossen.»

Gut gesagt, Gabriele – schauen wir doch auf die Bilanz der Schüsse aufs Tor: Sie lautet 19:5 für Wohlen. Schauen wir auf die Bilanz des Ballbesitzes: Sie lautet 62 zu 38 Prozent für Wohlen. Aber halt: Davon kann sich der Freiämter Challenge-League-Klub nichts kaufen. Am Schluss ist das Resultat das einzige, was zählt.

Und so hatte Murat Yakin nach dem Schlusspfiff gut lachen: «Wir haben auf diesem schlechten Platz das getan, was nötig war», sagte der Trainer des FC Schaffhausen mit einem schelmischen Lächeln. «Mir war schon vor dem Spiel klar, dass das erste Tor wegweisende Bedeutung hat. Nach dem 1:0 sind wir in der Defensive gut gestanden, waren konzentriert und liessen dem Gegner keine Räume. Es ist schön, dass meine Rechnung aufgegangen ist.»

Zurück zum FC Wohlen, der während der 93 Minuten zwar die initiativere, aber nicht effizientere Mannschaft war. Nach einem Corner von Schultz und einem Flugkopfball von Sead Hajrovic lag der Führungstreffer nach 23 Minuten in der Luft. Aber Schaffhausens Torhüter Mateo Matic hexte die Kugel mit Reflex über die Latte.

Statt 1:0 für Wohlen lautete das Resultat zur Pause 1:0 für Schaffhausen. Der entscheidende Treffer fiel wie aus dem Nichts. Nach einem Freistoss von Gjelbrim Taipi köpfelte André Luis Neitzke den Ball aus kurzer Distanz in die Maschen. Dass Neitzke beim Treffer völlig frei stand, war das eine Manko, dass Torhüter Joël Kiassumbua nicht eingriff, das andere.

Nur fünf Punkte aus zehn Partien

Ähnliches Bild in der zweiten Hälfte: Der FC Wohlen tat mehr fürs Spiel und hatte nach 55 Minuten Pech, dass Nils von Niederhäusern mit einem Schuss aus acht Metern nur die Latte traf. Danach setzte Gabrieles Team zu einem Sturmlauf an. Und obwohl den Spielern im Laufe der Partie wegen des schweren und holperigen Terrains langsam, aber sicher die Luft ausging, wäre der Ausgleichstreffer zum 1:1 verdient gewesen. Hoch verdient sogar!

Nach dem 0:1 ist die Rückrunden-Bilanz aber weiterhin ernüchternd: Aus zehn Partien resultierten gerade mal ein Sieg und nur fünf Punkte. Vielleicht klappt es ja am kommenden Samstag im Derby in Aarau. Nach vier Niederlagen in Folge müsste der Kantonsrivale aus dem Westen eigentlich zu packen sein.