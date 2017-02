Dass der FC Aarau im Hinblick auf die neue Saison den einen oder anderen Transfercoup landen wird, liegt auf der Hand: Schliesslich will man in der kommenden Saison im Kampf um den Aufstieg in die Super League ein Wörtchen mitreden. Zu einer spektakulären Verpflichtung könnte es allerdings schon vor Ende des Monats Februar kommen: Es gibt zumindest Anzeichen dafür, dass der frühere FCA-Publikumsliebling Igor Nganga ins Brügglifeld zurückkehren wird.