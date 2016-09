Es passierte am vergangenen Dienstag: Miguel Peralta landet im Training so unglücklich, dass er sich am rechten Knie schwer verletzt. Seine Tränen lassen nichts Gutes erahnen. Nun ist klar: Der 20-jährige Rechtsverteidiger hat nicht nur das Kreuzband gerissen, sondern auch noch einen kaputten Meniskus.

Bei so einen Schicksalsschlag rückt die Freude über den 1:0-Sieg über Breitenrain am Freitag schnell in den Hintergrund: Dem FCA-Youngster bleibt das Pech treu. Der erst 20-jährige Peralta muss erneut am Knie operiert werden und droht bis zu einem Jahr auszufallen. Ein brutaler Rückschlag für den Stammspieler, der zuletzt richtig gut in Form war.

Für Miguel Peralta ist es nicht die erste schwere Knieverletzung in seiner Karriere: Im Frühsommer 2014 zog er sich kurz nach der Unterschrift seines ersten Profivertrags einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Als er im Januar 2015 mit dem FCA ins Trainingslager in die Türkei reist, verletzt er sich bereits am ersten Tag am Meniskus – wieder im rechten Knie.

Diesmal ist alles noch komplizierter. Weil Kreuzband und Meniskus beschädigtsind, bedarf es gleich zweier Operationen. Nach dem Untersuchungsmarathon der vergangenen Tage – aufgrund der starken Schwellung war eine genaue Diagnose lange Zeit nicht möglich – ist ein Ende von Peraltas Ärztebesuchen nicht in Sicht. Vermutlich wird er frühestens in einem Jahr wieder fit sein. Wenn überhaupt. Nach der dritten gravierenden Verletzung im rechten Knie muss befürchtet werden, dass Miguel Peralta seine Karriere womöglich sogar beenden muss. Das aber wird der junge Mann wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Personalnot beim FCA

«Jetzt braucht Miguel ein gutes Umfeld», sagt FCA-Trainer Marco Schällibaum. Dieses scheint Peralta mit der intakten Mannschaft zu haben. So reisteder Handicapierte trotz Krücken mit den übrigen Verletzten und Gesperrten mit nach Bern, wo ihm das Team vor und nach dem Spiel mit einem Plakat «Gute Besserung» wünschte. «Da ist ja unser Lazarett», witzelt Marco Thaler nach dem Spiel, als Peralta und Daniele Romano, der ebenfalls noch am Stock geht, die Mitspieler für den Einzug in den Cup-Achtelfinal beglückwünschen, und bringt Peralta zum Schmunzeln.

Die FCA-Verantwortlichen können über das Lazarett allerdings nicht lachen. Gegen Breitenrain blieb ein Platz im Kader frei und gerade auf den offensiven Aussenbahnen gehen Schällibaum langsam die Spieler aus. Für Romano wurde Ivan Audino geholt, der aber noch keine Luft für 90 Minuten hat. Gut möglich, dass auch für Peralta Ersatz kommt. «Auch sportlich wird uns Miguel natürlich fehlen, doch vor allem für den Jungen persönlich ist diese erneute schwere Verletzung ein Drama. Der FC Aarau wird alles tun, um ihn zu unterstützen», sagt der Coach. Sportchef Raimondo Ponte weiss: «Viel können wir da zwar nicht machen, aber wir werden ihn moralisch aufbauen.» Mit der Reise nach Bern hat der Aufbau bereits begonnen.