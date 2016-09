Bis zur Halbzeit lag nie eine Mannschaft mit mehr als zwei Toren im Vorsprung. Dabei gab es zwei Spielszenen, wo auf Tor für den HC Horgen entschieden wurde, obwohl man das aus Sicht der Aargauer gerne umgekehrt gesehen hätte. Einmal wehrte der wiederum überzeugende Goalie Beni Rudolf vor der ominösen Torlinie ab. In der zweite Aktion überquerte der Ball die Torline angeblich nach der Sirene. Damit ging der HC Horgen mit Eintorführung in die Pause. Die HSG Siggentha/Vom Stein Baden hatte genug Zeit die Tiefschläge zu verdauen. Ebenso mussten die Aargauer ab der 15. Minute nach zwei Zweiminutenstrafen ohne ihren Abwehrchef Marius Moser auskommen. Dies wog doppelt schwer, da Pascal Moser mit Hirnerschütterung fehlte und auch Thomas Schmid wegen Handgelenksverletzung nur offensiv eingesetzte werden konnte.

In der zweiten Halbzeit ging Horgen bereits in der 33. Minute mit 18:15 in Führung und man musste um die Verfassung der HSG Siggenthal/Vom Stein Baden bangen.

Doch, die Antwort kam prompt und die Aargauer konnten in der 42 Minute mit 21:20 den Lead wieder übernehmen. Nach zu vielen technischen Fehlern der Aargauer und einer schwachen Phase lagen die Zürcher Seebuben in der 50. Spielminute scheinbar vorentscheidend mit 26:22 in Front. Die Spielgemeinschaft ergab sich wiederum nicht. Die Routiniers übernahmen das Zepter und schafften zusätzlich gepusht durch Zaubertore von Dani Merz wiederum den Anschluss. 40 Sekunden vor Ende, der HC Horgen schiesst sich wieder mit 31:30 in Führung. Es kommt was kommen muss: Team-Timeout HSG Siggenthal/Vom Stein Baden, mit genauen Anweisungen kommt die Mannschaft zurück und verdient sich drei Sekunden vor Ende den verdienten Punktegewinn.

Die Spieler und drei Dutzend mitgereiste Fans bejubeln gemeinsam einen fast schon verlorenen Punkt. Am kommenden Samstag 24.9.2016 – 18.00 Uhr erwartet die HSG Siggenthal/vom Stein Baden den starken TV Möhlin zum Derby in der SPH Obersiggenthal.