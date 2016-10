Trotz dem gleichentags stattfindenden Champions-League Spiel der 1 Mannschaft der Kadetten, befanden sich 2 Akteure aus dem Fanion-Team in der Aufstellung der Espoirs. Diese sollten denn auch den Unterschied ausmachen. Vor allem den wurfstarken Ron Delhees bekamen die Siggenthaler nie in den Griff und so resultierten am Ende zehn Treffer auf seinem Konto.

Zu Beginn der Partie konnte die HSG Siggenthal/Vom Stein Baden bis zum 3:3 in der fünften Minute mithalten, ehe man die erste Torflaute einzog und erst in der 13. Minuten den 4 Treffer realisieren konnte. In dieser Phase erhöhte der Gegner das Resultat kontinuierlich bis auf 4:8. Die Siggenthaler waren wenig zwingend in ihren Aktionen und somit für den Gegner äusserst berechenbar.

So kamen wenig Druck und SpieI-Ideen aus dem Rückraum, sodass die Espoirs mit einer kompakten 6.0 Verteidigung agieren konnten und derart auch kaum Zuspiele an den Kreis zulassen mussten. Auch wenn Captain Dani Merz seine Mitspieler in Szene zu setzen versuchte, die Aktionen blieben Stückwerk. So resultierte bis zur Pause mit dem Resultat von 11:17 ein klares Verdikt. Die wenigen anwesenden Rote-Wand-Fans hofften auf Besserung in der 2. Spielhälfte.

Kurze Hoffnung in Halbzeit zwei

Die Fans wurden nicht enttäuscht und mit einer starken Leistung zu Beginn der 2. Halbzeit, keimte Hoffnung auf einen Kampf auf Augenhöhe auf. Eine starke Torhüterleistung durch den Youngster Marco Zanandreis und eine konzentriert Leistung mit schneller Angriffsauslösung brachte die Siggenthaler bis auf 3 Tore an den Gegner heran. Eine nicht zwingende Zweiminutenstrafe gegen Marius Moser, war dann aber gleichbedeutend mit dem nachlassen der Kampfesmoral.

In der Folge wollte nicht mehr viel gelingen, auch weil die Schaffhauser clever die Schwächen der Siggenthaler auszunützen wussten. Etliche Angriffsbemühungen der Siggenthaler wurden eher unglücklich vergeben. So wurden 3 Treffer wegen übertreten am Kreis resp. durch die Flügelspieler annulliert. Nach einem zwischenzeitlichen 12-Tore Rückstand konnten die Siggenthaler das Resultat beim Endstand von 24:32 für die Kadetten Espoir auf ein akzeptables Mass reduzieren, was dem Leistungsverhältnis der beiden Mannschaften gerecht wurde.

Am nächsten Samstag um 16.30 Uhr trifft unser Team auswärts mit dem NLA-Absteiger Lakers Stäfa auf ein weiteres Spitzenteam der NLB-Meisterschaft. Die Lakers möchten den Abstieg mit dem unmittelbaren Aufstieg vergessen machen und werden alles daran setzen damit beide Punkte in Stäfa verbleiben. Dass man auch auf NLA-Niveau mithalten kann, hat unser Team im Cup gegen Fortitudo Gossau bewiesen. Mit einer konzentrierten Leistung und einer lautstarken Fan-Gemeinde im Rücken, könnten auch gegen Stäfa Punkt im Bereich des Möglichen liegen.