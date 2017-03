In der Winterpause haben die Tessiner nämlich ihr halbes Kader ausgetauscht: Zwölf Zuzüge stehen zehn Abgängen gegenüber. Vor allem Younes Bnou, ein Talent von Juventus Turin, hat den Tessiner Angriff unberechenbarer werden lassen. In fünf Rückrundenspielen produzierte der 21-Jährige zuvor fünf Tore und zwei Assists. Gegen Wohlen punktet er erstmals nicht. «Deshalb können wir zufrieden sein», findet Joël Kiassumbua. Auch er weiss, dass die Darbietung seiner Mannschaft im Südtessin alles andere als inspirierend war. «Es war sicher nicht das schönste Spiel, nach fünf Spielen ohne Punkt ist dieses 0:0 dennoch etwas Positives.»

Der Neuer-Vergleich

Auch wenn das Remis nicht viel an Wohlens ungemütlicher Lage in der Tabelle ändert: Psychologisch sei dieser Punktgewinn trotzdem ungemein wichtig, findet Kiassumbua. «Wenn man so ein Direktduell verliert, kann das zum Genickbruch werden.» So weit kommt es nicht. Für den Wohlen-Goalie ist dieser Abend im Tessin auch eine persönliche Erlösung.

Nachdem er eine formidable Hinrunde gespielt hat und mit der kongolesischen Nationalmannschaft am Afrika-Cup in Gabun teilnehmen durfte, sass er zum Beginn der Rückrunde plötzlich auf der Bank. Flamur Tahiraj, der sechs Jahre ältere Kontrahent, hütete in Neuenburg das Tor. So auch gegen Aarau. Und Winterthur. Und Zürich. Die Gründe für die kurzfristige Verschiebung der Hierarchie nennt Trainer Gabriele bis heute nicht. Klar war nur, dass Kiassumbua nicht lange zuschauen würde.