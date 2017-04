Die allgemeine Überraschung ist gross: Der FC Aarau hat am Donnerstag den Vertrag mit Trainer Marco Schällibaum verlängert. Und dies, obwohl einige Indizien dagegen sprachen und die FCA-Führungscrew bereits mit möglichen Nachfolgern gesprochen hatte.

Was sagt der Hauptbetroffene selber zur Wende im Trainerkrimi? Was sagt Schällibaum, der die positive Nachricht ausgerechnet an seinem 55. Geburtstag mitgeteilt bekam? «Ich bin primär froh, dass Klarheit herrscht. Ich habe immer daran geglaubt, dass meine Arbeit geschätzt wird und weiss, dass die Spieler zu 100 Prozent hinter mir stehen. Dass die Resultate in dieser Saison nicht berauschend waren, weiss ich auch. Doch es gibt Gründe dafür wie die vielen verletzten Stammspieler.»