Der FC Aarau ist auf der Suche nach Verstärkungen für das von Verletzungen gebeutelte Kader in der Promotion League fündig geworden: Im Cup dribbelte der flinke Flügelflitzer Nuno Felipe da Silva den FCA-Verteidigern Knoten in die Beine, nur mangelnde Effizienz vor dem Tor hinderten den Wirbelwind an einem Treffer. Nun wechselt der 22-Jährige also zum FCA in die Challenge League.

Er hat in Aarau einen bis Ende des Jahres laufenden Vertrag unterschrieben. In diesem ist zudem eine Option auf eine Verhandlungsbasis für eine Verlängerung des Kontrakts festgeschrieben.

Ein zusätzlicher Verteidiger kommt noch

Wie aus dem Umfeld des FCA zu vernehmen ist, dürfte der Klub noch vor Ablauf der Transferfrist Ende Monat einen weiteren Zuzug bekannt geben.

Es dürfte sich dabei um einen Verteidiger – vorzugsweise einen gelernten linken Aussenverteidiger – handeln. Die Verhandlungen mit einem potenziellen Kandidaten sollen sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden.