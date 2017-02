Gegen Schlusslicht Schaffhausen schlitterte der FC Aarau nur knapp an einem denkbar schlechten Auftakt in die Challenge-League-Rückrunde vorbei. Sébastien Wüthrich sichert den Aarauern Sekunden vor Spielschluss den einen Punkt, nachdem der Ex-Aarauer Steven Lang das von Murat Yakin trainierte Gästeteam zwei Mal in Führung geschossen hatte.