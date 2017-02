Der Song kommt ziemlich ungelegen. Längst strömt der Regen in Winterthur, als sich die Spieler des FC Wohlen mit hängenden Köpfen Richtung Gästekurve begeben, um ihren Fans für die Mitreise zu danken. Monty Pythons Song hallt durch die Schützenwiese. «Always look on the bright side of life.» Schau immer auf die fröhliche Seite des Lebens. Nur ist das in diesem Moment eben ziemlich schwer.

Denn die Freiämter stecken im Schlamassel. Der FC Wohlen verliert auch das dritte Spiel der Rückrunde. 1:2 in Winterthur diesmal. Dabei hätte es doch genau gegen die Zürcher endlich die ersten Punkte in dieser Rückrunde geben sollen.

Die Niederlagen gegen Xamax und Aarau waren erklärbar. Einerseits waren die Gegner nicht solche, die man Ende Saison hinter sich sehen will. Andererseits mangelte es jeweils an der Effizienz. Immerhin Chancen erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Francesco Gabriele zuhauf.

In Winterthur ist aber alles ein wenig anders. Weder ist der Gegner ein hoch dekorierter, noch produziert die Freiämter Offensivabteilung genügend zwingende Chancen. Nur drei von insgesamt 15 Wohler Abschlüssen kommen aufs Tor. Und doch ist der Glaube an einen Punktgewinn auf der Schützenwiese lange keine Utopie.

Nach zehn Minuten des gegenseitigen Abtastens finden die Wohler besser in dieses Rencontre. Die Gäste sind agiler und vor allem konsequenter in Sachen Zweikampfführung. Ein Beispiel dafür ist Pacars Ballgewinn in der 28. Minute, der am Ursprung von Castromans Lattentreffer steht.

Der FC Winterthur, der nach der Entlassung von Trainer Sven Christ am Montagabend erstmals von Umberto Romano und Dario Zuffi gecoacht wird, findet derweil nicht zum risikofreudigen Spiel. Trotz verkeilter Winterthur-Abwehr gelingt dem FC Wohlen ein Tor vor der Pause. Dank einer einstudierten Freistossvariante. Foschini, der sich den Ball an der linken Strafraumgrenze setzt, spielt das Leder in den Rückraum. Dort steht Castroman, der per Schlenzer trifft.

Es ist das letzte wirkliche Highlight für die Freiämter in diesem Spiel. Denn nach der Pause werden sie passiver und ermöglichen den gebeutelten Winterthurer, die zuvor elf Spiele in Serie nicht gewinnen konnten, die Auferstehung. Erst ist es Joker Luka Sliskovic, der in der 66. Minute per herrlichem Schlenzer ausgleicht. Dann verschärft Stürmer Carlos Silvio mit seinem Penaltytor die Lage. Die Schützenwiese bebt.

Nun kommt der FCZ

Im Anschluss verhindert Winterthur jegliche Wohler Versuche des Aufbäumens, spielt plötzlich mit Selbstvertrauen und Ruhe. Und so ist der Schlusspfiff für die Mannschaft von Trainer Gabriele vor allem wieder eines: bitter. «In der zweiten Halbzeit standen wir schlicht zu defensiv», befindet Mittelfeldspieler Sandro Foschini später im Kabinentrakt.

Auch er spricht von einem Spiel, das für ihn und seine Kollegen mindestens einen Punktgewinn hätte bedeuten müssen. Vor allem auch, weil der Gegner am kommenden Samstag der übermächtige FC Zürich ist. «Wir müssen möglichst schnell punkten», sagt Foschini. Denn angenehm sei dieser Rückrundenstart nicht.

Doch Trainer Gabriele beschäftigt nicht nur die Punkteausbeute seines Teams, sondern auch die Goalie-Frage. In Winterthur spielt überraschend noch einmal Flamur Tahiraj. Der eigentliche Stammgoalie Jöel Kiassumbua schmort auf der Bank. Auch gegen den FCZ? Wohl kaum.