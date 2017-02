Dass sein Malheur in der Endabrechnung keine Rolle mehr spielte, hatte Pelloni der gnadenlosen Effizienz seiner Vorderleute zu verdanken: Zwischen der 29. und der 37. Minute machte der FCA aus null Chancen zwei Tore. Zuerst traf Stürmer Patrick Rossini nach einer eher zufälligen Ballstafette von Geoffrey Tréand über Zoran Josipovic zum Ausgleich.

Und acht Minuten später landete ein weiter Ball Denis Markajs beim blank stehenden Tréand, der sich nicht zwei Mal bitten liess und zum 2:1 für die Aarauer einschob. «Der Charakter meiner Mannschaft wurde nach dem schwachen Start geprüft. Die Spieler haben diesen Test bestanden. Das zeigt eben auch die Qualität einer Mannschaft», sagt Schällibaum zufrieden.

Einer, der ebendiese Qualität bestens verkörpert, ist Rossini.

Der beste FCA-Torschütze steht mittlerweile bei zehn Saisontreffern: «Heute ist es mir sehr gut gelaufen», sagt der 28-Jährige. «Wir haben uns nach dem verschlafenen Start enorm gesteigert. Danach hatten wir die Partie im Griff und deshalb verdient gewonnen.» Dass das Derby-Feuer an diesem Sonntagnachmittag irgendwie nicht so richtig zu lodern beginnen wollte, entging auch Rossini nicht: «Jedes Derby hat seine eigene Geschichte, jede Partie gegen Wohlen ist anders. Wir stehen in diesen Spielen immer unter Druck. Alles in allem bin ich glücklich, dass ich weiterhin sagen kann, dass ich noch nie ein Derby mit dem FCA verloren habe.»

Marco Corradis Debüt im FCA-Dress

Glücklich war auch Marco Corradi. Knapp vier Wochen, nachdem er vom FCA mit einem Profivertrag über zweieinhalb Jahre ausgestattet worden war, kam der 17-Jährige zu seinem Debüt im Dress des FCA – und das ausgerechnet gegen seinen Jugend-Klub, den FC Wohlen.

«Das ist schon speziell. Meine ersten paar Jahre habe ich hier Fussball gespielt», sagt Corradi, der seit der U15 beim FCA spielt. Zwar dauerte seine Premiere im Fanionteam nur etwas mehr als eine Minute, trotzdem war sie mit vielen Emotionen verbunden: «Ich war nervös, als ich an der Seitenlinie bereitstand. Es war super, ich fühle mich sehr geehrt.»

Corradis Debüt dürfte auch etwas durch die dünne Personaldecke des FCA begünstigt worden sein. Neben den Langzeitverletzten Miguel Peralta, Marco Thaler und Stéphane Besle fehlten am Sonnntag zusätzlich auch noch Daniele Romano und Olivier Jäckle. Zudem musste Captain Sandro Burki wenige Minuten nach der Pause wegen Problemen im linken Oberschenkel ausgewechselt werden.

All dieser Umstände zum Trotz wird das 15. Derby kaum einen grösseren Platz in der Sportgeschichte einnehmen. Ganz im Gegenteil zum Gold-Triumph von Beat Feuz in St. Moritz.

Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker von Patrick Haller: