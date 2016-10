Der FC Aarau soll für die Tessiner also nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum grossen Triumph sein. «Das Schöne am Cup ist, dass es nur Sieger und Verlierer gibt», erklärt Alioski. «Ich will immer gewinnen. Ich mag Unentschieden nicht. Und Niederlagen schon gar nicht.» Gut so: Dann also, Vorhang auf für den aktuellen Überflieger der Super League. Vorhang auf für Ezgjan Alioski!