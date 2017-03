«Ich hatte Kontakte mit dem FC Luzern und habe sogar mit Assistenztrainer Patrick Rahmen gesprochen. Natürlich ist der FC Luzern ein interessanter Klub. Natürlich hat es mich gefreut, dass der FC Luzern mich verpflichten wollte. Das war eine Ehre für mich. Aber mein Herz schlägt nun mal für den FC Aarau. Hier bin ich zu Hause. Hier fühle ich mich wohl. Und ganz wichtig: Hier fühlt sich auch meine Familie wohl.»

Herz vor Geld

Was für eine schöne Geschichte aus Sicht des FC Aarau. Nganga also entschloss sich nicht für das lukrativere Angebot der Luzerner, sondern hörte auf sein Herz. Er entschloss sich also, ins Brügglifeld zurückzukehren und unterschrieb gleich einen Vertrag bis Ende Saison 2018/19. Und nun trainiert er seit vergangenem Dienstag wieder im Brügglifeld.

Seinen Einstand mit dem FC Aarau beim Meisterschaftsspiel in Chiasso am vergangenen Sonntag hat er sich allerdings anders vorgestellt. Ganz anders: Die 1:5-Pleite gegen die Tessiner ärgert ihn. «Das war eine bittere Niederlage, auf die wir glücklicherweise schon am Mittwoch gegen Luzern reagieren können», sagt Nganga. «Eines kann ich versprechen: Die Fans werden einen anderen FC Aarau zu sehen bekommen als in Chiasso.»