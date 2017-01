Die Heimmannschaft legte zu Spielbeginn ein beachtlich hohes Tempo vor und kam durch sehr druckvolles schnelles Spiel zu einigen guten Abschlussmöglichkeiten, die teilweise jedoch fahrlässig vergeben wurden.

Umgekehrt kamen die Gäste, auch durch Ungenauigkeiten und Flüchtigkeitsfehler im Abwehrverhalten der Argovia Stars begünstigt, zu guten Chancen, die Sandro Wehrli im Tor aber souverän zu vereiteln wusste.

Ab der 12. Minute setzte dann der Aussenseiter aus dem Aargau zur Kür an, die durch drei herrlich herausgespielte Tore zum Drittelsresultat von 3:0 führte. Zweimal war Rechsteiner auf Pässe von Gisin und C.F. Frei erfolgreich, einmal war es Wittwer auf Vorlage von C. Frei.

Erstarkte Gäste im Mitteldrittel

In der Drittelspause fand der Coach der Tessiner offenbar die richtigen Worte, um sein Team auf den wohl unerwartet starken Gegner einzustellen. Der mit einigen ehemaligen Nationalligaspielern bestückte GDT Bellinzona wurde immer stärker, was dazu führte, dass ihnen in der 30. Minute der Anschlusstreffer zum 3:1 gelang.

Die Aarestädter liessen sich hierdurch jedoch nicht aus dem Konzept bringen und stellten in der 37. Minute durch eine schöne Kombination (Schwerwey auf Pass von Gisin) den alten Dreitoreabstand wieder her.

Unglücklicherweise musste man dann aber unmittelbar vor der Drittelspause in der 40. Minute den erneuten Anschlusstreffer hinnehmen. Für das letzte Drittel war somit für viel Spannung vorgesorgt.

Späte Erlösung im Schlussabschnitt

Im letzten Drittel sah es lange so aus, als ob die Argovia Stars die Führung sicher über die Zeit bringen könnten. Das Spiel wurde mehr oder weniger kontrolliert, den Gästen aus dem Süden wenig Raum gelassen, ihre spielerischen Stärken zu Geltung zu bringen.

Als in der 53. Minute während einem Unterzahlspiel aber unglücklicherweise der Puck von einem Heimspieler aus dem eigenen Drittel befördert wurde, sah man sich plötzlich einer 3:5 Situation gegenüber. Die Bellinzoner liessen sich nicht zweimal bitten und verwerteten diese Chance souverän in einem starken Powerplay.

Plötzlich war die Spannung wieder zurück im Spiel, die Tessiner spürten ihre Chance und begannen, vehement den Ausgleich zu suchen. Die Platzherren wehrten sich jedoch mit grossem Einsatz erfolgreich und konnten in der 60. Minute das entscheidende 5:3 ins leere Gästetor erzielen.

Abstand auf den Strich verkürzt

Durch die gewonnenen drei Punkte konnte der Abstand auf die Playoffplätze bis auf zwei Punkte verringert werden. Am Samstag, 14.1 geht es gegen den EHC Brandis darum, als krasser Aussenseiter einen Exploit zu schaffen und am Dienstag, 17.1 ist der EHC Wiki Münsigen zu Gast.

Starke Unterstützung durch möglichst viele Zuschauer wird dem Team zusätzlich Kraft geben, um das Rennen um die Playoffplätze noch zu gewinnen.