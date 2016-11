Es ist erstaunlich, welche Entwicklung der Fussball in den vergangenen Jahren durchgemacht hat. Früher bestand eine Mannschaft aus einem Trainer und 14 bis 16 Spielern. Heute ist ein Fussballteam eine mittelgrosse Firma. Zum Kader mit weit mehr als 20 Spielern zählen ein Cheftrainer, mehrere Assistenten, ein Torhüter-Trainer, ein Defensivtrainer, ein Offensivtrainer, ein Ernährungsberater und eine medizinische Abteilung mit Ärzten, Physiotherapeuten, Masseuren und Krankenschwestern.

Damit nicht genug: Früher waren bei Berufsfussballern in erster Linie starke und schnelle Beine und scharfe Schüsse gefragt. Heute ist vieles Kopfsache. Das hört man zumindest immer wieder. Und weil das so ist, sind Mentaltrainer bei Profis hoch im Kurs. Diese Mentaltrainer sorgen mit teilweise eigenwilligen Methoden dafür, dass die Spieler hoch motiviert und selbstbewusst an ihre Arbeit gehen.