Im Hintergrund ist neu das Duo Mathys/Hayoz aktiv. Sie können auf eine Menge Erfahrung zurückgreifen, sind sie doch mit der Mannschaft zusammen von der 2. Liga bis in die NLB aufgestiegen. Im sechsten Jahr der NLB-Zugehörigkeit möchten sie das Team in neuer Funktion in eine gute Zukunft führen und die derzeit schwierige Saison erfolgreich abschliessen. Sie ersetzen Bruno Anderes, welcher in den letzten Jahren in diesem Bereich einen hervorragenden Job gemacht hat, nun aber etwas kürzer treten wird.