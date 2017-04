Und dabei wäre es in dieser Partie um einiges gegangen. Die Berner sind in der Tabelle auf Position fünf klassiert gewesen, nur einen Punkt vor Suhr Aarau. Mit einem Sieg also hätte der Aufsteiger am Widersacher vorbeiziehen können im drittletzten Meisterschaftsdurchgang. Diese Perspektive galt es aber rasch zu begraben. Zu eindeutig war das Kräfteverhältnis. Zu wenig offensive Durchschlagskraft kam vom HSC. Zu wenig liess sich der Siegeswille sehen.

«Drehten uns im Kreis»

«Es war für uns wirklich schwierig», sagte HSC-Coach Misha Kaufmann nach der Partie. Und er brachte das Erlebte mit den Worten «wir drehten uns irgendwie im Kreis» auf den Punkt. Für ihn kam dieses durchzogene Spiel nicht überraschend. Immer stärker beginnt sich die kräfteraubende Saison bemerkbar zu machen.