Am vergangenen Samstag fand in der Dreifachturnhalle Hellmatt in Wildegg der alljährliche Schloss Cup statt. Die Trampolinelite aus der ganzen Schweiz traf sich zum zweiten Kräftemessen in diesem Jahr. Die Athletinnen und Athleten zeigten teilweise spektakuläre Übungen und sammelten fleissig Punkte und Medaillen.

Zum Saisonauftakt vor zwei Wochen gelangen den Turnerinnen und Turner des STV Möriken-Wildegg bereits tolle Leistungen. Am Heimwettkampf konnten die meisten beinahe nahtlos daran anknüpfen und teilweise sogar eine Steigerung erreichen. Am Ende des Tages resultierten deren sechs Medaillen für das Heimteam.

Bei den Jüngsten in der Kategorie U11 National hatte Levin Graf bereits zum Saisonauftakt brilliert. Und auch in Wildegg gelangen ihm drei super Übungen und so durfte er sich erneut die goldene Medaille umhängen lassen. Auf Rang zwei folgte nur knapp dahinter mit Keilah Burger eine weitere Turnerin des STV Möriken-Wildegg. Sie konnte sich gegenüber dem letzten Wettkampf steigern und durfte sich so über ihre allererste Medaille freuen.

Auch die Jüngsten waren erfolgreich: Bilder der Kategorie U11 National: