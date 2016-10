Wiedergutmachung und Aufbruch-Stimmung oder dritte Niederlage in Folge und Absturz ins Mittelfeld? Der FC Aarau steht am Scheideweg: So wird die Auswärtspartie in Chiasso zu einem Charaktertest. Mit einem Erfolg gegen die Tessiner könnte die Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum den Platz in der Spitzengruppe der Challenge League verteidigen. Geht sie zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Platz, dann ist zumindest Leader FC Zürich ausser Reichweite. Dann dürfte es auch den grössten Optimisten im Umfeld der Aarauer schwer fallen, noch an den Aufstieg in die Super League zu glauben.

Den Auftritt des FC Aarau beim Schlusslicht in Chiasso wird man auch in Wohlen mit Interesse verfolgen. Für einmal dürften die Freiämter voll und ganz auf der Seite der Aarauer sein. Gewinnt Schällibaums Team im Tessin, würde der Vorsprung des FC Wohlen auf die rote Laterne der Challenge League weiterhin mindestens drei Punkte betragen. Sollte Chiasso verlieren und das Team von Trainer Francesco Gabriele das Heimspiel gegen Le Mont gewinnen, hätte man bereits sechs Zähler mehr als die Südschweizer. Die Spiele Chiasso – Aarau und Wohlen – Le Mont werden beide am Samstag, 17.45 Uhr, angepfiffen.