Der FC Aarau landet einen Transfercoup: Igor Nganga ist zweifellos eine Verstärkung für den Challenge-League-Klub. Der zweikampfstarke Kongolese kann sowohl auf der rechten Abwehrseite als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden.

Freuen dürfen sich nicht nur Trainer Marco Schällibaum und Sportchef Raimondo Ponte. Freuen dürfen sich auch die FCA-Fans. Nganga war vor seinem Abgang auf diese Saison hin der Publikumsliebling im Brügglifeld.

Heimpremiere im Cup-Viertelfinal

Seinen ersten Einsatz vor heimischer Kulisse wird der Abwehrspieler am Mittwoch, 1. März, im Cup-Viertelfinal gegen den FC Luzern haben. Seine erste Partie mit den Aarauern bestreitet Nganga aber wohl schon am übernächsten Sonntag in Chiasso.