Am Horizont zeichnet sich im Dunst die felsige Küste Marokkos ab, das Meerwasser kräuselt sich im Rhythmus der leichten Brise, die Sonne strahlt. Hier beziehungsweise ein paar wenige Meter vom Strand entfernt logieren Spieler und Staff des FC Aarau während ihres neuntägigen Trainingslagers.

Das Mannschaftshotel befindet sich einige Kilometer südwestlich des Zentrums von Marbella in einem ruhigen Quartier. Hier logiert derzeit auch der deutsche Zweitligist Dynamo Dresden, in früheren Jahren waren auch schon die Grasshoppers, Celtic Glasgow oder Borussia Mönchengladbach zu Gast. Das Viersterne-Haus verfügt neben Restaurant und Bar auch über einen Spa-Bereich, ein Fitnesszentrum, eine grosszügige eigene Golf-Anlage und direkten Zugang zum Meer.

Doch Zeit zum Golfen oder auch zum Baden – wobei das Mittelmeer vor Marbella derzeit gerade einmal eine Temperatur von 17 Grad Celsius erreicht – werden die Spieler des FC Aarau nicht gross haben. Denn an der spanischen Costa del Sol will sich der aktuell Viertplatzierte der Challenge League die Form für die Anfang Februar beginnende Rückrunde erarbeiten – auf dem Programm stehen also in den kommenden Tagen in erster Linie intensive Trainingseinheiten und zwei Testspiele.

Peralta reist mit dem Team mit

Wenn der FCA-Tross heute Morgen das Flugzeug nach Spanien besteigt wird auch Miguel Peralta mit dabei sein. Der 21-jährige Aussenverteidiger hatte sich im vergangenen Herbst zum dritten Mal schwer am rechten Knie verletzt. «Ich wollte ihn unbedingt dabei haben», sagt Trainer Marco Schällibaum. «Das ist schon aus moralischer Sicht enorm wichtig.» Peralta wird sein Aufbautraining vor Ort fortsetzen.

Hingegen wird Innenverteidiger Marco Thaler nicht nach Marbella reisen. Der 22-Jährige hatte sich vergangene Woche erneut einen Mittelfussbruch zugezogen. Er wird heute operiert. «Das passt jetzt schon so. Jetzt kann ich etwas abschalten», sagte Thaler am Tag nach der Verletzung gegenüber der «az».

Für den Rest der Mannschaft, der trotz körperlicher (Wüthrich/Besle) und krankheitsbedingt angeschlagener Spieler vollzählig anreisen dürfte, heisst es trotz angenehmer Temperaturen und schöner Umgebung: Ferienerholung? Fehlanzeige.

FCA-Trainingslager im Liveblog

Verfolgen Sie das Trainingslager des FC Aarau in Marbella vom 18. bis 26. Januar ab Mittwochnachmittag im Liveblog auf unserer Website.