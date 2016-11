Gut sahen die Gäste aus Winterthur an diesem denkwürdigen Abend nur in den ersten Minuten der Partie aus: Das wirkte schnell, dynamisch, kraftvoll, und Adam Bakos (5/7) brachte die SG zwei Mal in Front. Ab der dritten Minute übernahm dann aber das Heimteam das Zepter – eigentlich: riss es an sich – und überfuhr den Gegner von A bis Z.

Hinten liessen die Badener sage und schreibe 20 Minuten lang nicht mehr als drei Winterthurer Tore zu, während Pascal Bühler (11/16) und Yanick Schläpfer (6/9) auf der Gegenseite Angst und Schrecken verbreiteten. Schläpfer, seit dem Auswärtssieg in Wädenswil wieder auf dem Weg zu alter Form, ging mit seinen wuchtigen Antritten wie ein warmes Messer – respektive heisses Schwert – durch die Butter der Winterthurer Abwehrreihen, was dem ohnehin sprunggewaltigen Bühler noch mehr Platz und Abschlüsse bescherte.

Das Publikum geht mit

Als Yellow/Pfadi endlich wieder zu einem Treffer kam, stand es bereits 13:4 (!) und das Publikum hatte es aufgegeben, sich ungläubig die Augen zu reiben. Stattdessen ging man begeistert mit und genoss die Show.

Zum Pausenresultat von 17:7 ist hinzuzufügen, dass sich Marco Wyss (10/17) im Badener Tor eine bärenstarke Fangquote von 59 Prozent gutschreiben lassen konnte. Und dass in den Badener Reihen Cyrill Horath nicht nur sein NLB-Debüt erlebte, sondern dieses auch gleich mit seinem ersten Nationalliga-Tor krönte.

Dass die zweite Halbzeit nicht ganz so spektakulär verlaufen konnte, war absehbar. Trainer Björn Navarin gab nun auch den Ergänzungsspielern aus der zweiten Mannschaft ausgiebig Gelegenheit, Erfahrung zu sammeln, was die Partie etwas ausgeglichener machte. An Höhepunkten fehlte es trotzdem nicht. Besonders bemerkenswert: Der lupenreine Hattrick von Remo Hochstrasser (5/5) zum 18:7, 19;8 und 20:8 – wie kompromisslos sich der Badener Kreisläufer und Junioren-Internationale da den Ball krallte und durchs Gewühl zum erfolgreichen Abschluss kämpfte, hatte man von ihm so noch nicht gesehen.

Fazit der bemerkenswerten Partie: Städtli 1 hat als Team und auf entscheidenden Positionen einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht und eindrücklich bewiesen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Man hofft natürlich, dass der Knopf nun endgültig aufgegangen ist. Die kommende Auswärtspartie gegen das unbequeme Chênois Genf wird’s zeigen.