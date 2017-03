Im Rahmen der Aargauer Challenge, mit der am 19. März in der Schweiz in die Strassensaison 2017 gestartet wird, werden beim fünften Haselrennen vom Vortag, Samstag, dem 18. März, die Ränge exakt ermittelt und auch die Zeitabstände auf die Sekunde genau genommen. Die Aargauer Challenge macht damit auf nationaler Bühne nicht nur den Auftakt in die neue Rad-Saison, sondern gleichzeitig den Abschluss der diesjährigen Hasel-Vorbereitungsrennen.

Die Haselrennen, bei deren Durchführung der RB Brugg durch verschiedene Radsportvereine aus dem Aargau unterstützt wurde, erfreuen sich in dieser Saison einer grossen Beliebtheit. Die bisher den Radsportlern an den Samstagen freundlich gesinnte Witterung trug wesentlich zu den grossen Teilnehmerfeldern bei.