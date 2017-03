Mit 28 Punkten aus 22 Spielen ist das Resultat der bisher besten Badener NLB-Saison 2014/2015 bereits egalisiert. Dieses Saisonziel kann also so gut wie abgehakt werden. Wie es mit einem anderen ambitionierten Ziel – Schlussrang drei – aussieht, dürfte sich wohl erst am letzten Spieltag weisen: Die Teams auf den Rängen 3 bis 6 liegen derart nahe beieinander, dass es in den vier noch ausstehenden Partien auf jeden Punkt und jedes Tor ankommt.