Diesmal habe ich bei meiner Prognose allerdings ein etwas mulmiges Gefühl in der Magengegend. Schliesslich hat der FC Wohlen in dieser Meisterschaft fünf von acht Auswärtsspielen gewonnen. Die Siege gegen Le Mont, Schaffhausen, Chiasso, Xamax und Wil lassen aufhorchen. Diese hervorragende Bilanz beeindruckt mich. Auch wenn in allen Fällen eine gehörige Portion Glück mit im Spiel war.

Das Hoch des FC Wohlen in Ehren; der FC Aarau ist und bleibt die Nummer eins im Kanton. Auch das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Es gibt dazu zwei stichhaltige Gründe, warum die Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum das 14. Derby nicht verlieren wird. Der FC Aarau ist auf dem Papier viel stärker und ausgeglichener besetzt als die Freiämter. Spieler wie Marco Thaler, Sandro Burki, Olivier Jäckle, Geoffrey Tréand, Alessandro Ciarrocchi und Patrick Rossini können an einem guten Tag den Unterschied im Alleingang ausmachen.

Und die zweite Trumpfkarte des FC Aarau? Ganz einfach! Im Gegensatz zur Nummer zwei im Kanton verfügt er über eine treue, grossartige und stimmgewaltige Fangemeinde. Diese wird am Sonntag die Rolle des zwölften Mannes spielen. Und den FC Aarau zum Sieg gegen den FC Wohlen schreien. Einen FC Wohlen, der im Brügglifeld auf sich allein gestellt sein wird.

Das Kontra von Calvin Stettler: «Das erste Mal des FC Wohlen – am liebsten in der Fremde»

Seit 2311 Tagen sehnt sich der FC Wohlen nun schon nach diesen ganz grossen Gefühlen, nach diesem Rausch, nach diesem ersten Mal. Am Sonntag soll er endlich her, dieser erste Derbysieg. 13 Anläufe hat der kleine FC Wohlen seit Erstauflage des Derbys im August 2010 schon unternommen, um den grossen Kantonsrivalen aus Aarau zu bodigen.

Geschafft hat er es noch nie. Warum? Weil die Ehrfurcht und der Klassenunterschied in den entscheidenden Momenten eben doch zu gross waren. Auch in dieser Saison steckt mehr Qualität im FC Aarau, keine Frage. Nur verbindet man mit der Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum im Moment vor allem eines: ein grosses Fragezeichen. Nach ansprechendem Saisonstart fehlt dem FC Aarau in diesen Tagen einiges zu einem Spitzenteam in der Challenge League: Es mangelt an Leidenschaft, Disziplin und Breite im Kader. Nicht ohne Grund lässt die Teppichetage des FC Aarau durchblicken, dass sie mit einem Unentschieden durchaus leben könnte.