Ein Profivertrag beim FC Aarau? Keine einfache Sache: Fragen Sie Damir Mehidic. Für eine Anstellung als Berufsfussballer beim Challenge-League-Klub musste der 25-Jährige viele Hürden überspringen.

Dass im Brügglifeld Testspieler auftauchen, ist schon beinahe an der Tagesordnung. Sie kommen, aber sie gehen meistens schnell wieder. Einfach deshalb, weil es ihnen an der nötigen Klasse fehlt, um im spielstarken Kader des FC Aarau mithalten zu können.

Auch Mehidic war ein Testspieler. Er versuchte sein Glück gegen Ende der Vorrunde dieser Saison. Erst trainierte er im Team Aargau U21, dann durfte er in der ersten Mannschaft ran. An Einsatz, Willensstärke und Herzblut fehlte es dem Teamplayer nicht, aber die mangelnde Spielpraxis war ihm anzusehen. Und so erhielt er vorerst keinen Vertrag.

Beim Trainingsauftakt Anfang 2017 war Mehidic wieder mit dabei. Der Verteidiger mit dem starken linken Fuss legte sich Tag für Tag voll ins Zeug. «Ich gebe nie auf», sagt er. «Nie.»